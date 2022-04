Avrebbero commesso sei rapine in soli 10 giorni: per questo motivo, un uomo e una donna, di 31 e 41 anni, sono stati arrestati a Torre del Greco ed accusati per il reato di rapina a mano armata in concorso tra loro e con altre persone.

I raid sarebbero stato eseguiti ai danni di titolari di attività commerciali dell’area vesuviana.

In particolare, i fatti che vengono contestati ai due sarebbero stati messi a segno nell’ottobre 2021.

Nello specifico riguardano quattro supermercati del territorio vesuviano: Torre del Greco, Trecase, Boscoreale e Sant’Anastasia. Inoltre, nel mirino sarebbe finita anche una farmacia di Torre Annunziata e a un distributore di gas per auto di Torre del Greco

Stando alla ricostruzione dalle forze dell’ordine, per mettere a segno i colpi, i due si sarebbero serviti di un motociclo.

Ai loro nomi, gli inquirenti sono risaliti a seguito di alcune dichiarazioni poi analizzate con cura.

La dinamica dei raid si sarebbe svolta nel seguente modo: l’uomo avrebbe partecipato materialmente alle rapine, mentre la donna avrebbe svolto i sopralluoghi presso gli esercizi poi colpiti.