Venerdì 24 novembre, a partire dalle ore 9, è in programma a San Giorgio a Cremano una mattinata di corsi gratuiti di difesa personale contro le aggressioni e nozioni sul codice rosso.

Si tratta dell’iniziativa “Donne al Sicuro”, tenuta dall’associazione professionale International Police Training System e promossa in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

A scendere in campo per l’occasione e ad organizzare l’evento sono stati il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno, l’assessore alla Scuola Giuseppe Giordano, l’assessore alla Polizia Municipale Carlo Lembo e il comandante della Polizia Municipale Gabriele Ruppi.







Per la prima volta saranno riunite, in un unico evento, forze dell’ordine femminili e studentesse delle scuole superiori per assimilare le tecniche anti aggressione e imparare o perfezionare le proprie competenze.

Ad ospitare l’evento venerdì sarà il Palaveliero e, per l’occasione, sono attese circa 250 studentesse, agenti di Polizia Municipale di San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Torre del Greco e San Sebastiano al Vesuvio, oltre alle agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano.

All’indomani dell’omicidio di Giulia Cecchettin e di altri episodi di cronaca sulla violenza di genere, la giornata ha l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani al rispetto della donna e alla prevenzione di reati quali lo stalking, ogni forma di sopruso e violenza fisica, verbale e psicologica.