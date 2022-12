Il 3 dicembre ricorre la ‘Giornata internazionale delle persone con disabilità’. Per l’occasione, parte in via sperimentale l’ultima eclatante iniziativa del Parco archeologico di Ercolano: una app che guiderà bambini ed adolescenti autistici tra le antiche domus.

L’iniziativa nasce in collaborazione con l’associazione onlus ‘Mi coloro di Blu’ va ad ampliare l’accessibilità dei servizi nel sito archeologico.

“E’ uno strumento pensato dall’associazione ‘Mi coloro di Blu’, molto intuitivo e che ha aspetti di raffinatezza nel proporre ricostruzioni del nostro sito che facilitano la comprensione di come erano questi spazi poco prima dell’eruzione del 79 d.C” ha detto il direttore del Parco archeologico di Ercolano, Francesco Sirano.

“Siamo soddisfatti – ha dichiarato invece la presidente della onlus, Maria Gallucci – perché abbiamo visto concretizzarsi un altro importante progetto inclusivo della nostra associazione di volontariato che promuove progetti di inclusione sociale, lavorativa e culturale delle persone con autismo”.