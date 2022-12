Il comune di Ercolano ha pubblicato in gazzetta ufficiale un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di nuovo personale. In particolare, il concorso è per assistenti sociali.

Per assumere nuovo personale, il concorso mette a disposizione 6 posti per per istruttori direttivi assistenti sociali.

Le assunzioni che verranno effettuate dal comune di Ercolano saranno con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con orario di lavoro full time, il bando come abbiamo specificato è stato già pubblicato in gazzetta e la scadenza per l’invio delle domanda è fissata per il 22 dicembre 2022.

L’iter di selezione prevede una di preselezione ma solo nel caso in cui il numero di domande sia elevato, una valutazione dei titoli e tre prove d’esame: due scritte e una orale.