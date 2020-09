Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 7.066 per 184 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore su 5.783 tamponi (419.261 dall’inizio della pandemia).

Dei 184 casi riscontrati nelle ultime 24 ore 86 sono viaggiatori rientrati in Campania dalla Sardegna in 35 casi, 51 dall’estero negli altri. Resta alto il numero di tamponi processati, nonostante la giornata festiva di ieri. La Campania fa sapere di essere «la prima regione in Italia che sta effettuando uno screening a tappeto su quanti rientrano dalle vacanze così da individuare e tracciare tempestivamente i positivi da rientro», si legge in una nota dell’Unità di crisi. Ma anche i casi non direttamente collegati al ritorno di persone da viaggi «sono comunque casi positivi rintracciati sottoponendo a tampone i campani rientrati nei giorni scorsi da dall’estero o connessi a precedenti casi, attraverso il cosiddetto contact tracing».

Rispetto al picco di ieri, 270, in queste ore il dato è tornato sui livelli del fine settimana, ma resta ancora su livelli preoccupanti. Per questo proseguirà «l’attuale attività di screening sui rientri», che «risulta indispensabile nell’ottica di una strategia di contenimento dell’infezione”, soprattutto per impedire che i casi da rientro possano genere filiere e focolai interni. A poche ore dalla scadenza dell’ordinanza che rende obbligatoria la quarantena automatica per i residenti al rientro si attende la proroga. Nel frattempo, la Regione Campania, come le altre in Italia, sta valutando quando riaprire le scuole. La data del 14 settembre è sempre più in bilico per effetto della nuova ondata infettiva su tutto il territorio nazionale.

Il numero delle vittime resta fermo a 445, così come quello dei guariti: 4.396, di cui 4.407 completamente guariti e 5 clinicamente guariti (vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione) i pazienti ristabiliti dall’inizio dell’epidemia. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute alle ore 17, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 95 (-5) in terapia intensiva 1 (-3), mentre 2.114 (+203) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 2.210 (+185) contro i 7.066 dall’inizio della pandemia.

l Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati aggiornati ieri: a Napoli 4.174 (+110), a Salerno 1.023 (+16), a Caserta 992 (+29), ad Avellino 616 (+3), a Benevento 236 (+1). Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi confermati.