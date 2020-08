Castellammare di Stabia – Da oggi a Castellammare parte la svolta green che passa dalla mobilità alternativa. Ecco la comunicazione del sindaco Gaetano Cimmino:

Diminuire l’uso delle vetture private a vantaggio della mobilità collettiva. Questo è lo scopo del Piano Urbano di Mobilità. E così già dal 1 settembre sarà notevolmente incrementato il trasporto su gomma.

Abbiamo stipulato con Eav un protocollo d’intesa che prevede l’introduzione di un servizio di navette che, ad intervalli di 20 minuti, da martedì collegheranno il parcheggio realizzato nel piazzale delle Nuove Terme con piazza Unità d’Italia, al costo di 2 euro per l’intera giornata, navetta inclusa. Abbiamo autorizzato, inoltre, Eav a rimodulare i servizi sul territorio di Castellammare, estendendo da 7 a 9 le linee su gomma in città e riducendo di 15 minuti in media i tempi di attesa tra una corsa e l’altra.

Le corse partiranno sempre alle 6 del mattino e collegheranno tutti i punti della città, compreso lo stabilimento Fincantieri che sarà raggiungibile con 4 diverse linee. Con questa nuova organizzazione, garantiremo un aumento del 3% delle percorrenze su gomma in città, da 491.413 km annui a 505.954 km annui.

La svolta green passa dalla mobilità alternativa alle auto e alle moto, per coltivare nuove abitudini, riducendo traffico e smog in città.

Ecco tutti gli orari dei pullman e delle navette a partire da martedì 1 settembre.