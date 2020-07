Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 4.990 per 16 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore su 2.076 tamponi (329.863 in totale) processati nei laboratori regionali abilitati.

Il nuovo contagio continua a crescere con un ritmo sostenuto in una giornata in cui sui segnalano novità anche sul piano ospedaliero. Ci sono 25 pazienti guariti, ma anche una ripresa dei ricoveri sintomatici in degenza (+23) e in terapia intensiva (+5). Nella tabella diffusa dall’Unità di crisi, che riporta i dati aggiornati alle 23,59 di ieri sera, non si riportano decessi, anche in giornata se ne è registrato uno al Cotugno di Napoli.

Fino a ieri il dato complessivo era fermo a 434. Per effetto delle nuove guarigioni scende il numero dei pazienti attualmente positivi, al momento 399, ma sale il dato se si considerano gli ultimi 9 giorni: con i 16 dei oggi sono 165. Sono 4.157 i pazienti ristabiliti completamente dal coronavirus.

A livello provinciale il nuovo contagio cresce in particolare a Napoli (+11) e Salerno (+3), con un caso individuato anche ad Avellino. Nel frattempo, l’autorità sanitaria sta monitorando la curva del contagio per valutare le azioni da intraprendere in vista dell’autunno.

Da Ischia, dove ha inaugurato un ampliamento ospedaliero, il Governatore ha spiegato che intorno all’Italia il contagio cresce, ma a livello regionale i casi restano relativamente contenuti grazie al lavoro di contenimento fatto nei mesi scorsi. L’obiettivo è monitorare e intervenire sui piccoli focolai, rafforzando la prevenzione. Il vaccino arriverà all’inizio del 2021.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute alle ore 17, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 49 (+23) in terapia intensiva 6 (+5), mentre 344 (-37) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 399 (-9) contro i 4.990 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 2.765 (+11), a Salerno 778 (+3), ad Avellino 579 (+1), a Caserta 614, a Benevento 209. I casi indicati comprendono anche conferme di tamponi in fase di verifica.

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, stamane a Ischia ha presentato il progetto della Asl Napoli 2 per l’ampliamento dei presìdi ospedalieri di Ischia e Procida. L’operazione rientra nell’ambito del programma di implementazione delle strutture ospedaliere approvato dal Ministero della Salute. Il Governatore ha invitato alla massima cautela. L’emergenza si concluderà solo tra sei o sette mesi, quando ci sarà il vaccino. In questo periodo sarà fondamentale la responsabilità dei cittadini e l’impegno del sistema sanitario nell’intervento tempestivo per spegnere i focolai, in modo da scongiurare la diffusione del virus. Il pericolo deriva soprattutto dalla mobilità internazionale, ma in queste settimane si stanno individuando i casi intervenendo in tempo per evitare una espansione dell’infezione sul territorio.