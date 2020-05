Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 sono 4.723. In serata l’Unità di crisi ha comunicato 9 nuovi casi positivi al coronavirus su 5.078, mai così tanti (155.842 dall’inizio della pandemia),

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato i sui tamponi esaminati: all’Ospedale Cotugno di Napoli 702 tamponi di cui 2 positivi; all’Ospedale Ruggi di Salerno 198 di cui nessuno positivo; all’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano 81 di cui nessuno positivo; all’Asl di Caserta (presìdi di Aversa-Marcianise) 412 di cui 4 positivI; all’Ospedale Moscati di Avellino 163 di cui nessuno positivo; all’Ospedale San Paolo di Napoli 213 di cui nessuno positivo; al Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II 294 di cui nessuno positivo; all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 763 di cui nessuno positivo; all’Ospedale di Nola 607 di cui nessuno positivo; all’Ospedale San Pio di Benevento 114 di cui nessuno positivo;​​ al CEINGE/IZSM: sono stati esaminati 501 di cui nessuno positivo; al Laboratorio Biogem 422 di cui nessuno positivo; presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli 47 di cui nessuno positivo; al Cardarelli/IZSM 561 di cui 3 positivi.

Ma ci sono altre vittime del coronavirus in Campania. Nelle ultime 24 ore sono decedute altre 2 persone per un bilancio complessivo che sale a 401.

Con altri 81 pazienti ristabiliti sale a 2.871 il numero dei guariti, di cui 2.660 totalmente guariti e 211 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).​

Nel frattempo, come si vedrà più avanti, l’Unità di crisi prepara uno screening su vasta scala in Campania, per accompagnare la Fase 2. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale della Campania, il Ministero ha diffuso la tabella con gli ulteriori dati clinici alle 18. I pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 318 (-12) in terapia intensiva 12 (-5), mentre 1.112 (-59) si trovano in isolamento domiciliare.

I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 1.442 (-76).

Di seguito il riparto dei positivi totali per provincia: Napoli: 2.581 (di cui 979 Napoli Città e 1602 Napoli provincia); Salerno: 675;Avellino: 526;Caserta: 448;Benevento: 200. Altri in fase di verifica Asl: 284.