Napoli – Da oggi 21 maggio c’è la riapertura di ristoranti e pizzerie senza limiti di orario, mentre «l’orario di chiusura dei locali dove si svolge la cosiddetta movida, e in particolare bar, ‘baretti’, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite, resta fissato inderogabilmente alle ore 23».

In arrivo l’ordinanza. Ristoranti e bar in Campania aperti da oggi, ma da venerdì invece riapriranno le aree mercatali non più soltanto per i generi alimentari.

L’Unità di crisi fa sapere che «si è dato mandato alle amministrazioni comunali di predisporre i previsti dispositivi di sicurezza nei mercati stessi».

Sempre da venerdì, riprenderanno le attività delle autoscuole. Dal 25 toccherà alle palestre, ma anche al settore alberghiero.

La Regione Campania ha pubblicato l’Ordinanza n. 48-17.05.2020 con cui regolamenta la riapertura delle attività e della mobilità.

Il 25 maggio è prevista la riapertura di alberghi e strutture ricettive, il 15 giugno quella di cinema e la ripresa delle iniziative di spettacolo.