E’ stato assalito e incornato da un toro mentre era vicino casa, è accaduto nel pomeriggio del 25 aprile a Laureana, Cilento, in provincia di Salerno. A causa dei ripetuti colpi subiti, il giovane 30enne è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Vallo della Lucania.

Secondo una prima ricostruzione l’animale stava pascolando liberamente e senza mostrare alcun cenno di nervosismo, quando all’improvviso si è lanciato contro l’uomo che stava passeggiando nella zona. Il toro ha iniziato a caricare, forse allarmato da un brusco movimento brusco del giovane.







Il malcapitato è stato incornato più volte al torace, al bacino e ai glutei. Ma il toro ha continuato nella sua carica scalciando più volte e tentando di colpirlo ancora.

Le urla del uomo 30enne hanno richiamato i familiari, che sono riusciti ad allontanare l’animale, portare il ferito in salvo e a chiamare i soccorsi. Poco dopo è arrivata un’ambulanza del 118 e ha trasportato in ospedale il ferito che è stato ricoverato in codice rosso.

Per i medici non è, al momento, in pericolo di vita, ma le sue condizioni “sono preoccupanti”.