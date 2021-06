Napoli – Il Comune di Napoli, in qualità di Stazione Appaltante, ha affidato in via definitiva a 2i Rete Gas in concessione il servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale di “Napoli 1” che comprende il capoluogo e i comuni di Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Torre del Greco. La concessione, della durata di 12 anni, ha un valore contrattuale di circa 650 milioni di Euro.

Il piano di sviluppo, che sarà attuato dopo la consegna degli impianti dall’attuale gestore, prevede investimenti per un totale di circa 240 milioni di Euro. In particolare, tra gli interventi previsti nel piano si segnalano: la manutenzione straordinaria di circa 170 chilometri di rete, oltre a 6 cabine di primo salto, 233 gruppi di riduzione finale e più di 15.000 impianti di derivazione utenza, il completamento della digitalizzazione della rete e degli impianti, prevedendo l’installazione di misuratori di ultima generazione oltreché i sistemi di monitoraggio e controllo a distanza delle apparecchiature di servizio, la realizzazione di circa 125 chilometri di sviluppo della rete, per estendere il servizio a cittadini che attualmente ne sono privi e un importante piano in interventi di efficienza energetica sia sulla rete di distribuzione che sulle sedi e gli automezzi che saranno utilizzati dalla società per la gestione dell’ambito.

In Campania 2i Rete Gas già oggi distribuisce gas a più di 252 mila clienti finali della rete, con significativi investimenti sulla manutenzione degli impianti e sull’estensione del servizio. Inoltre, tramite la controllata Cilento Reti Gas, il Gruppo è impegnato nella metanizzazione di 31 comuni del Cilento, con un investimento complessivo stimato in circa 148 milioni di Euro, per rendere disponibile il servizio a oltre 34 mila famiglie residenti nel territorio, delle quali quasi 3,5 mila già attive a fine 2020.