Torre del Greco – Chiusa via Piscopia. Il Comune spiega perchè.

Di seguito l’ordinanza.

In considerazione di domanda presentata alla Publiservizi s.r.l. per un intervento soggetto ad occupazione di suolo pubblico – nonché – in ottemperanza all’autorizzazione espressa con nota prot. n. 173 del 21.06.2001, rilasciata da Codesto Ente per la realizzazione di lavori di scavo e posa di tubazione interrata del gas metano della Società ITALGAS RETI S.P.A., il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone,​ ha emesso apposita ordinanza dirigenziale n. 2641 del 21 Giugno 2021 con cui si istituisce in:

VIA PISCOPIA – SINO AL CIVICO N. 105 DI VIA ROMA:​ divieto di circolazione veicolare, eccetto i residenti, dal giorno 24 Giugno 2021 dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno 25 Giugno 2021.