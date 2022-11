E’ attiva la prima delle 4 colonnine di ricarica Enel X Mobility per i veicoli elettrici. Si tratta di quella in via Cappiello, a San Giorgio a Cremano.

“Tra il 28 novembre e il 7 dicembre – dichiara il sindaco Giorgio Zinno – sarà operativa anche quella di via Botteghelle e a seguire in via Galdieri e via Bachelet, nonché la stazione di ricarica ad alta potenza posizionata in via Gianturco.

Le postazioni di ricarica sono state installate sul nostro territorio mesi fa, tuttavia l’Enel sta provvedendo progressivamente a fornire l’energia per renderle efficienti.

Con l’assessore all’Ambiente Carlo Sarno e con l’ufficio competente – aggiunge Zinno – stiamo seguendo l’iter che entro l’inizio del prossimo anno renderà operativi tutti i 5 punti di ricarica in città.

Stiamo mettendo in campo da tempo azioni a favore della sostenibilità e del miglioramento delle condizioni ambientali della nostra area urbana. Infatti, oltre al protocollo con Enel X per l’installazione della stazione e le colonnine di ricarica,

abbiamo già approvato tempo fa un atto di indirizzo con cui abbiamo stabilito che tutti i nuovi veicoli dell’Ente, “devono” essere solo a trazione elettrica o ibrida. E così sta avvenendo, infatti.

L’obiettivo di queste azioni congiunte – precisa – è quello di ridurre l’inquinamento e contribuire a limitare i danni dei cambiamenti climatici, attraverso la diminuzione di emissioni di CO2.

Promuoviamo la mobilità elettrica, e il rispetto dell’ambiente – conclude il sindaco – per un presente e un futuro più sostenibili”.