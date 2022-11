Nell’ultimo fine settimana la Polizia Locale ha intensificato i controlli legati al rispetto delle norme inerenti la vendita di alcolici a seguito dei quali sono stati sanzionati tre gestori di locali, ciascuno per un importo di oltre 6.500€, per il mancato rispetto del divieto di vendita oltre l’orario consentito mentre, sul fronte della vendita di alcolici ai minori, gli Agenti del Reparto Tutela Emergenze Sociali e Minori, hanno sorpreso in Largo banchi Nuovi una ragazzina di 15 anni a consumare alcolici acquistati, come emerso dalle informazioni assunte, presso un locale di via Carrozzieri, il cui gestore, già noto alla polizia in quanto recidivo, è stato nuovamente denunciato.

A seguito dei controlli di polizia amministrativa, che hanno interessato locali dislocati su tutto il territorio cittadino, sono stati controllati 22 esercizi pubblici ed elevati 24 verbali. Multate diverse attività nella zona del Centro Storico di Chiaia e di Posillipo per l’occupazione di suolo pubblico illecita, per la gestione non corretta dei rifiuti, per l’assenza dei requisiti per la diffusione di musica e per assenza di autorizzazione alla vendita di alcolici. In Via Carducci sono stati verbalizzati anche due utenti privati che depositavano i rifiuti non differenziati fuori dall’orario previsto dal Regolamento Comunale. Durante le ispezioni veniva sorpreso, in L.go Ferrandina, un posteggiatore abusivo, poi sanzionato ed allontanato.

Nel cuore della zona dei baretti è stato sanzionato un grande garage per aver occupato abusivamente il suolo pubblico e per la mancanza dell’autorizzazione del passo carrabile e delle insegne pubblicitarie. Nel dar seguito alla recente ordinanza che ha previsto l’Istituzione di aree per la sosta riservate agli autobus turistici e, fino al 8/01/2022, di nuove aree per la sosta riservate agli stessi, sono stati controllati diciassette bus dei quali nove sono stati sanzionati per violazione della citata ordinanza e cinque per il mancato rispetto dei tempi di guida.