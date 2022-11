Si svolge anche quest’anno l’edizione dei Mercatini di Natale presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, allestito dal 3 dicembre e fino all’8 gennaio 2023. I visitatori potranno vivere o rivivere il fascino delle casette di legno, le melodie degli artisti di strada e delle street band, le luce e i colori del Natale, i sapori e i profumi dell’area food con la presenza dei principali produttori di eccellenze della enogastronomia campana.

Inoltre, gli organizzatori promettono di far vivere ai visitatori un viaggio unico tra immaginazione e realtà. Sotto tutti i punti di vista: un evento da vedere, vivere e gustare. L’attenzione non mancherà sia per i grandi che per i più piccini. Gli ingredienti saranno cultura, tradizione e storia con la magia del Natale.

Saranno presenti numerosi gli espositori, artigiani, ristoratori e produttori della enogastronomia campana, ospitati nelle caratteristiche casette di legno, decorate e illuminate a festa nell’area “gallery street”.

Ai più piccoli sarà riservato un programma specifico con attività ludico/didattiche, tra cui la visita alla “Littorina postale” per scrivere e inviare la letterina dei desideri, la presentazione delle locomotive che hanno trainato il Polar Express, e la visita alla Casa di Babbo Natale.

Per gli adulti sono previsti eventi speciali, tra cui spettacoli, cabaret, rappresentazioni teatrali, concerti live e artisti itineranti.

Orari – tutti i giorni: dalle ore 10 alle ore 21. Chiusura: 5, 12, 24, 25 e 31 dicembre, 1 e 2 gennaio.