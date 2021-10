WhatsApp, Facebook e Instagram hanno smesso di funzionare, dalle 17:40 circa ore italiane, in Italia e nel resto del mondo.

Il sito downdetector.it, che effettua il monitoraggio in tempo reale dei problemi e dei periodi di inattività, riporta un elevato numero di segnalazioni che interessa i tre servizi di proprietà di Facebook.

Il colosso di Menlo Park ha confermato con un tweet i problemi in corso: “Stiamo lavorando per ripristinare il servizio più velocemente possibile, nel frattempo ci scusiamo per l’inconveniente”.

Anche WhatsApp, su Twitter, ha pubblicato un messaggio di avvertimento e scuse praticamente identico.

L’ultima volta che i tre servizi di Zuckerberg sono stati irraggiungibili, tutti nello stesso momento, risale al 19 marzo scorso: il disservizio in quel caso è durato circa un’ora.

Su Twitter gli hashtag #whatsappdown, #instagramdown e #facebookdown sono diventati immediatamente trending topic: i tre hashtag in pochi minuti hanno generato un volume di circa 100mila tweet.