Napoli – Appuntamenti a Napoli e dintorni:

SABATO 9 OTTOBRE – ORE 10:30

I VICOLI DI NAPOLI: DALLA COSTAGLIOLA AL CAVONE

La visita riguarderà il colle della Costagliola, situato a pochi passi dal Museo Archeologico Nazionale e delimitato da due importanti arterie della città, via Salvator Rosa e via Correra. Tra vicoli, palazzi spesso progettati ed abitati da importanti architetti e chiese, che visiteremo dall’esterno, scopriremo i segreti di una zona poco nota, dalla quale poi, attraverso strette stradine, arriveremo al Cavone. La strada si è formata attraverso l’attività erosiva secolare delle acque piovane che hanno così determinato le condizioni ottimali per la nascita, in età vicereale, di cave per l’estrazione del tufo, da cui il nome della strada. Litinerario si concluderà a via Pessina, all’altezza di piazza Dante.

APPUNTAMENTO ore 10:30 di fronte l’ingresso del Museo Archeologico Nazionale, sotto il porticato della Galleria Principe di Napoli – Piazza Museo, Napoli

DURATA due ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00 (comprensivo di radioguide)

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

SABATO 9 OTTOBRE – ORE 16:45

LE VIE DEL LIBERTY: PASSEGGIATA NELLO STILE FLOREALE NAPOLETANO

La Cooperativa Sire vi accompagnerà in un percorso in discesa che dal Vomero arriverà a piazza Amedeo attraversando alcune delle più belle vie del Liberty napoletano: da via Palizzi a via del Parco Margherita. Attraverso queste panoramiche arterie cittadine avremo la possibilità di scoprire lo stile simbolo dell’inizio dell’inizio del Novecento, che a Napoli si è espresso soprattutto attraverso l’architettura, incrociandosi con lo stile eclettico di fine Ottocento: linee morbide e sinuose, forme floreali, colori vivaci, ferro battuto e vetro sono gli elementi principali che caratterizzeranno gli edifici dei nuovi quartieri residenziali sorti tra la collina del Vomero e la parte alta di Chiaia, specchio di una società in evoluzione, dove si affermano nuovi protagonisti della vita civile.

APPUNTAMENTO ore 16:45 presso l’uscita CIMAROSA della Funicolare di Chiaia (è l’ultima fermata)

DURATA due ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00 (comprensivo di radioguide)

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E' obbligatorio l'uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

DOMENICA 10 OTTOBRE – ORE 10:30

IL BOSCO DI CAPODIMONTE: DAL SETTECENTO A CALATRAVA

La Cooperativa SIRE propone un itinerario che mira a far conoscere il Parco di Capodimonte, la maggiore area verde della città di Napoli, nata nel 1742 per volere di Carlo di Borbone, che volle sfruttare i 130 ettari di bosco secolare per farne una riserva di caccia, affidandone il progetto a Ferdinando Sanfelice.

Il percorso di visita si svolgerà attraverso i viali del Parco, tra i fabbricati (si visitano gli esterni) destinati allo svolgimento della vita di Corte – come il Casino dei Principi, il Belvedere, l’antica fabbrica delle porcellane, oggi Istituto Professionale G. Caselli, dove i ragazzi vengono avviati all’arte della ceramica.

La passeggiata sarà l’occasione per visitare all’interno la piccola chiesa di San Gennaro, opera settecentesca progettata anch’essa dal Sanfelice per gli abitanti del parco, chiusa al culto da cinquant’anni e riaperta in seguito all’intervento decorativo apportato dall’architetto Santiago Calatrava: “Un’opera d’arte globale in cui diverse arti (porcellana, tessitura, smaltatura, pittura) convergono in un lavoro autonomo che rende omaggio alla luce di Napoli e all’eccellenza dell’artigianato artistico campano” è il commento dell’architetto sulla sua azione.

APPUNTAMENTO ore 10:30 nello spiazzo di fronte porta piccola, via Miano – Napoli

DURATA 2 ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO Euro 10,00 (incuso di radioguida)

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E' obbligatorio l'uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Si ricorda inoltre che dal 6 agosto 2021 all’ingresso dei “musei ed altri luoghi della cultura e mostre” sarà obbligatorio esibire il green pass o un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore) associati ad un documento di riconoscimento.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

DOMENICA 10 OTTOBRE – ORE 10:45

VIAGGIO NELL’ARISTOCRAZIA ROMANA: LA VILLA DI POPPEA AD OPLONTI

La cooperativa Sire invita tutti ad un emozionante viaggio archeologico: conosceremo la meravigliosa Villa di Poppea, un dedalo di ambienti caratterizzato da porticati, cucine, saloni e giardini, dove potrete rivivere a pieno la sensazione di camminare in un’antica villa romana, probabilmente appartenuta a Poppea Sabina, seconda moglie di Nerone. All’interno della villa si potranno ammirare i meravigliosi affreschi, tra i meglio conservati di quelli scoperti in zona vesuviana. Nel 1997 gli scavi sono stati dichiarati patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.

PROGRAMMA

10:45 Raduno presso l’ingresso Scavo archeologico di Oplonti in via Sepolcri a Torre Annunziata

(che è poco distante dalla fermata “Torre Annunziata/Oplonti” della Circumvesuviana )

DURATA 90 minuti circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00 (comprensivo di auricolari) ESCLUSO biglietto di ingresso : euro 5,00

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E' obbligatorio l'uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Si ricorda inoltre che dal 6 agosto 2021 all'ingresso dei "musei ed altri luoghi della cultura e mostre" sarà obbligatorio esibire il green pass o un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore) associati ad un documento di riconoscimento.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it