Oggi piazza Troisi a San Giorgio a Cremano ha fatto da sfondo al primo shooting fotografico gratuito “Volto di Donna” rivolto alle cittadine maggiorenni del comune vesuviano, nell’ambito del calendario di eventi legato alla “Giornata Mondiale contro la Violenza sulle donne” che si celebra il 25 novembre.

Dalla mattina al pomeriggio chi ha prestato la disponibilità, è stato fotografato da una fotografa professionista. Tutti i volti delle donne ‘immortalate’ comporranno un’unica grande opera d’arte che verrà installata in Villa Bruno.

“Un’iniziativa che, attraverso l’impatto visivo unico che le immagini sanno generare – ha dichiarato il sindaco Giorgio Zinno -, intende coinvolgere la nostra comunità chiamata a dare il proprio contributo per dire basta a soprusi e violenze e ad affermare in prima persona i diritti delle donne e non solo. “Mettiamoci la faccia” perché la violenza di genere è – spiega – purtroppo un fenomeno che non conosce frontiere geografiche, che non ha limiti di età e che riguarda ogni tipo di relazione familiare e classe sociale.

Sono sicuro – conclude il sindaco – che i loro volti diventeranno la più bella testimonianza a favore della dignità umana”.