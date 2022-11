E’ stato investito di proposito, probabilmente per le sue denunce. A renderlo noto è stato lo stesso consigliere regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli.

L’agguato ai danni del politico risalgono a ieri sera, poco prima delle 22.30, ed è avvenuto proprio sotto casa, davanti al garage del politico e mentre stava parcheggiando il suo mezzo a due ruote. A mettere a segno l’atto sul quale si prova adesso a fare luce è stata una persona a bordo di una moto che indossava un casco integrale.

Visitato dai sanitari per le lesioni subite, sono stati disposti per Borrelli 21 giorni di prognosi. Borrelli ha dichiarato che “poteva andare anche peggio se non fosse prontamente intervenuto un tassista, che ringrazio di cuore”.

Una vicenda, ha detto il consigliere, “dai contorni inquietanti che non fa escludere la pista di una vendetta trasversale”.

Intanto, per evitare ulteriori episodi, sarà innalzato il livello di protezione al consigliere regionale che è stato eletto alla Camera dei deputati alle scorse elezioni e che non ha ancora optato tra le due cariche.