Una canzone che evoca la pace e che chiede uguaglianza per tutti i bambini del mondo. E’ questo quanto ideato e dedicato dall’amatissimo e seguitissimo artista campano, Enzo Avitabile per i bambini e le mamme dell’Ucraina.

“Tutt’eguale song ‘e creature”: questo il titolo della canzone diramata sulla pagina Facebook dell’artista in versione napoletana, italiana ed inglese.

Il riferimento di Avitabile, che ha presentato la sua canzone anche nel salotto di Mara Venier in Rai, va dritto alla guerra attualmente in corso in Ucraina.

Un modo, quello di Avitabile, di prendere una posizione netta e di contrasto alla guerra ed ai bombardamenti in corso.

Ancora una volta, la sensibilità del grande artista si palesa con le parole e la musica.

Ecco di seguito il testo:

1) TUTT’ EGUALE SONG ‘E CCRIATURE (versione in lingua napoletana)

Vivene sott’ terr’ a Bucarest

sniffann’’a coll’ a dint’’e bbuste

a Bagdad invece ancora ngopp’’e mure

stann’ azzeccati ‘e schizzi d’uocchie d’’e guagliuni

ninni int’’e favellass tutt’arrepezzati

stelle sgravugliate e luna ammappuciata

pierzichi niri niri de mamma africana

spuorchi e chine de famm nun arrivano a dimane

Tutt’eguale song ‘e ccriature

nisciuno è figlio de nisciuno

tutt nati dall’ammore

se sape come si nasce

ma nun se sape comme se more

tutt’eguale song ‘e ccriature

nisciuno è figlio de nisciuno

è figlio d’albanese e nato miez ‘o mar

attiento ca se magneno ‘e piscican

cu ‘o mucc o’ naso e cu o’ fucile n’mano

adda fa l’omo si è serbo o afgano

o’ Kurdistan semp e stessi pann

Haiti da na discarica o’ mmagna’ aunanne

ciuri cu l’uocchie a mmandorla jettati miezo ‘a via

a orient a pagament pe sstrani ffantasie

Tutt’eguale song ‘e ccriature

nisciuno è figlio de nisciuno

tutt nati dall’ammore

se sape come si nasce

ma nun se sape comme se more

tutt’eguale song ‘e ccriature

nisciuno è figlio de nisciuno

int’a nu prato verde

annà pazzià

nun s’anna stutà ‘e suonne

s’anna fa vulà

nun s’anna mai deludere

nun s’anna mai tradì

nun s’anna abbandunà

nun s’anna fa suffrì

Tutt’eguale song ‘e ccriature

nisciuno è figlio de nisciuno

tutt nati dall’ammore

se sape come si nasce

ma nun se sape comme se more

tutt’eguale song ‘e ccriature

nisciuno è figlio de nisciuno

2) TUTTI UGUALI SONO I BAMBINI (versione in lingua italiana)

Vivono sotto terra a Bucarest

sniffando colla dalle buste

a Bagdad, invece, sui muri

sono appiccicati gli schizzi di occhi dei ragazzi

bimbi nelle favelas tutti rappezzati

stelle avvoltolate e luna stropicciata

ciuffi neri neri di mamma africana

sporchi e affamati non arrivano a domani

Tutti uguali sono i bambini

nessuno è figlio di nessuno

tutti nati dall’amore

si sa come si nasce

ma non si sa come si muore

tutti uguali sono i bambini

nessuno è figlio di nessuno

Figlio di albanese nato in mare

attento che se lo mangiano i pescecani

col moccio al naso e il fucile in mano

deve fare l’uomo se è serbo o afgano

il Kurdistan sempre la stessa storia

ad haiti raccogliendo cibo da una discarica

fiori dagli occhi a mandorla gettati per strada

ad oriente a pagamento per strane fantasie

Tutti uguali sono i bambini

nessuno è figlio di nessuno

tutti nati dall’amore

si sa come si nasce

ma non si sa come si muore

tutti uguali sono i bambini

nessuno è figlio di nessuno

In un prato verde

devono giocare

non si devo spegnere i sogni

si devono far volare

non si devono mai deludere

non si devono mai tradire

non si devono abbandonare

non si devono far soffrire

Tutti uguali sono i bambini

nessuno è figlio di nessuno

tutti nati dall’amore

si sa come si nasce

ma non si sa come si muore

tutti uguali sono i bambini

nessuno è figlio di nessuno.

3) CHILDREN ARE CREATED EQUAL (Versione in lingua inglese)

They live under ground in Bucharest

sniffing glue from wraps

on the walls of Baghdad instead

the sketched eyes of children still affixed

the children in the “favelas” are all patched up

entangled stars and crumpled up moons

black black tufts of African mothers

dirty and hunger-stricken they will never see tomorrow

Children are created equal

nobody is nobody’s child

they’re all born from love

we know how we are born

but we know not how we die

children are created equal

nobody is nobody’s child

Son of an Albanian born in the middle of the sea

watch out the sharks will eat him up

with snot in the nose, and shortguns in hand

so are men whether Serbs or Afghans

in Kurdhistan, always the same lies!

in Haiti from marines dump, gathering food

flowers with almond shaped eyes astrew in the middle of the road

to the east paying for strange fantasies

Children are created equal

nobody is nobody’s child

they’re all born from love

we know how we are born

but we know not how we die

children are created equal

nobody is nobody’s child

On a green plain

let them play

don’t snuff out their dreams

let them fly

never disappoint them

never misplace their trust

never let them down

never let them suffer

Children are created equal

nobody is nobody’s child

they’re all born from love

we know how we are born

but we know not how we die

children are created equal

nobody is nobody’s child