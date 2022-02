Il governo guidato da Mario Draghi ha deciso che da oggi non è più obbligatorio l’uso all’esterno della mascherina. In Campania, però, le cose stanno diversamente.

“Abbiamo deciso – afferma il governatore Vincenzo De Luca -: rimane l’obbligo di indossare la mascherina anche all’esterno. Non è un grande sacrificio. Vorremmo evitare, diversamente dal governo nazionale, finzioni e prese in giro.

Il governo stabilisce che all’esterno non è più obbligatoria la mascherina ma – precisa – bisogna portarla in tasca e poi metterla in caso di assembramento. Bene, quando si passeggia in una strada commerciale come si fa a distinguere l’assembramento dal non assembramento? È molto più semplice indossarla visto che è obbligatorio indossarla sui mezzi di trasporto, nei locali al chiuso, nei negozi.

Allora – conclude il presidente della Regione Campania – è preferibile fare un piccolo gesto di prudenza, ancora per qualche settimana, saltare il periodo di carnevale, mantenerci tranquilli per evitare di far riaccendere il contagio.