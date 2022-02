E’ di poco la riflessione che il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, manifesta in relazione allo scontro tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio.

“Se qualcuno di voi ha capito l’oggetto del contendere tra Di Maio e Conte – dichiara De Luca – è un uomo fortunato. Io sono fra quelli che non hanno capito niente. Su che cosa si stanno accapigliando? Sic transit gloria mundi…così passa la gloria.

Che peccato: una grande speranza di rinnovamento incarnata dal M5s che si è spenta. E non è – conclude – una cosa di cui rallegrarsi.

C’è solo da sperare che si cominci a ragionare seriamente su come creare una grande forza politica unitaria in grado di interpretare il riformismo in Italia sulla base di un programma chiaro, realistico e ambizioso di rinnovamento del nostro Paese”.