Nei giorni scorsi abbiamo raccontato dell’increscioso attacco del professor Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, al napoletano Paolo Ascierto negli studi di Carta Bianca.

Lo stesso Galli, in maniera indiretta, è stato ieri evocato da Vittorio Sgarbi durante la trasmissione ‘Non è l’Arena’ su La7, spiegando come la sua posizione iniziale di scetticismo sulla pericolosità del virus si fondasse proprio sulle parole di Galli: “Mi sono fidato delle parole di Galli. Diceva che non c’erano rischi di diffusione del contagio e gli ho creduto” le parole di Sgarbi. Ecco il video.

https://www.la7.it/embedded/la7?w=640&h=360&tid=player&content=264861