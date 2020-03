Ercolano – Un’area sequestrata e tre operai denunciati e messi in quarantena per 14 giorni. È questo il bilancio di un’operazione della Polizia Municipale di Ercolano che è intervenuta in via Marsiglia, nella parte alta della città, dove era stato allestito un cantiere per la realizzazione di opere abusive su un’area di circa 500 mq. Al momento dell’arrivo dei vigili, coordinati dal colonnello Francesco Zenti, era in corso uno sbancamento e la realizzazione di un terrazzo con annesso viale di accesso, nonché la costruzione di un muro della lunghezza di circa 35 metri lineari.

L’intera area è stata posta sotto sequestro, mente per i tre muratori sorpresi a realizzare le opere abusive è scattata una denuncia ai sensi dell’art. 650 CP ed è stata notificata l’intimazione alla permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per giorni 14.