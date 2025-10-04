Nel corso della mattinata odierna, 4 ottobre 2025, in Piazza Santa Croce a Torre del Greco, si è svolta la manifestazione “Protagonisti di Torre”, expo dedicato ad alcune associazioni locali aventi l’obiettivo comune di invogliare le giovani generazioni a scegliere il volontariato sociale, sia come polo di aggregazione e socializzazione, sia come occasione di impegno civico.

In piazza, infatti, sono stati attivi diversi stand che hanno accolto alcuni gruppi studenteschi, presentando loro le rispettive finalità associazionistiche. Tra questi: Croce Rossa Italiana-Comitato Ercolano, Consulta per l’Ambiente, Azione Cattolica Italiana (Arcidiocesi di Napoli), Forum dei Giovani di Torre del Greco, Agesci Torre del Greco, Il Gazebo Rosa Onlus, Itaca, Ianua Australis, Primaurora, AEC, Chiamami per Nome, Itaca, Plasticfree, Futuratorre.

Folta presenza di studenti di alcune classi quinte del Liceo Nobel, diretto dalla dott.ssa Annunziata Langella, accompagnati da alcuni docenti. I ragazzi sono apparsi coinvolti ed interessati, partecipando anche ad alcuni momenti di interazione proposti dagli organizzatori.







Doveroso sottolineare come l’idea di questa manifestazione sia partita dal Gruppo Agesci di Torre del Greco, come hanno spiegato Michela, Adriana e Sara, tre giovani scout: “ L’idea era quella di far conoscere ai nostri coetanei di Torre del Greco la moltitudine di associazioni esistenti sul territorio ; spesso i ragazzi vorrebbero dei punti di incontro, dove spendere in modo utile il proprio tempo libero e in occasioni come questa possono conoscere la grande offerta associazionistica esistente…”.

