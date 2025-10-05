Il Tam Tam DigiFest festeggia la sua 20ª edizione con un calendario che, dal mese di ottobre, porta in scena grandi protagonisti del fumetto e le loro trasposizioni sul grande schermo. Dopo l’avvio della rassegna, gli appuntamenti più attesi prendono il via mercoledì 8 ottobre, trasformando il festival in un percorso che unisce cinema, cultura e immaginario collettivo.

Il primo appuntamento è fissato per l’8 ottobre con la proiezione di Maradona, San Gennaro e lo sciopero dei miracoli di Giulio Gargia, alla presenza di Patrizio Rispo e Zap Mangusta che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra memoria, fede e passione sportiva. La settimana successiva, il 15 ottobre, sarà la volta di Black Panther – Wakanda Forever, il cinecomic Marvel che celebra l’eredità di Chadwick Boseman e il potere delle radici culturali africane. Il 22 ottobre l’attenzione si sposterà sull’iconico villain della saga di Batman con Joker di Todd Phillips, un ritratto disturbante e potente di una delle figure più controverse della cultura pop. A chiudere il mese, il 29 ottobre, arriverà Diabolik dei Manetti Bros, adattamento cinematografico del celebre personaggio nato dalla fantasia delle sorelle Giussani.







Accanto alle proiezioni, il DigiFest propone una serie di iniziative speciali che arricchiscono ulteriormente l’edizione 2025. Tra queste spicca la mostra “La cronaca a fumetti” (2010–2013), che presenta una selezione di tavole dedicate a vicende di grande rilevanza nazionale, tra cui quella del “sindaco pescatore” Angelo Vassallo. Non manca lo sguardo verso il futuro con il laboratorio creativo “Il Vesuvio prossimo venturo”, un workshop che mostrerà le fasi di sviluppo di un film d’animazione ambientato in una Napoli futuristica, sconvolta da un’eruzione del Vesuvio e da un virus informatico capace di alterare le emozioni umane. Infine, per celebrare il ventennale della manifestazione, sarà pubblicato un albo a fumetti interamente dedicato allo storico scudetto del Napoli, arrivato dopo trent’anni di attesa, un nuovo tassello nella linea della “cronaca a fumetti” che accompagna la storia del festival.

Con ospiti, anteprime e iniziative che uniscono tradizione e innovazione, il Tam Tam DigiFest 2025 conferma la sua vocazione: trasformare il linguaggio del fumetto in un ponte tra generazioni, linguaggi e visioni del mondo.

Per ulteriori informazioni: https://www.tamtamdigifest.it/