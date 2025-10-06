Roma – Per il secondo anno consecutivo i veneti vincono lo scudetto. Battuto in finale H81 Vicenza per 47-34
È il Padova Rugby a laurearsi campione d’Italia, per il secondo anno consecutivo, battendo l’altra rivale veneta, la Mastini Cangrande Vicenza al Pala Iseo di Milano.
Al termine del nuovo format di campionato, contro il pronostico iniziale che vedeva H81 Vicenza in testa alla fine della regular season con 30 punti, 9 di distacco proprio dal Padova Rugby, è proprio quest’ultima a portare a casa lo scudetto vincendo sabato 4 ottobre 44-33 contro i Mastini Cangrande Verona e poi domenica, nella finalissima, contro H81 per 47-34.
I Risultati della Final Four
4 ottobre
Vicenza Milano 38-38
Padova-Verona 44-33
5 ottobre
Milano -Verona 36-27
Padova-Vicenza 47–34
Classifica finale
Padova Rugby – Campione d’Italia
H81 Vicenza
Dragons Milano
Mastini Cangrande Verona
Romanes Ares Rugby Roma
Amatori Rugby Capoterra
Il campionato italiano di Rugby in carrozzina si conferma un evento di grande valore sportivo e sociale, reso possibile grazie al sostegno istituzionale del Comitato Italiano Paralimpico, al patrocinio del Comune di Milano e al supporto di Dragons Rugby.
Gli Official Sponsor: BBraun e Stellantis con Autonomy
Partner: Pmg Italia, Humantecar, Inail, Superabile Inail