Roma – Per il secondo anno consecutivo i veneti vincono lo scudetto. Battuto in finale H81 Vicenza per 47-34

 



È il Padova Rugby a laurearsi campione d’Italia, per il secondo anno consecutivo, battendo l’altra rivale veneta, la Mastini Cangrande Vicenza al Pala Iseo di Milano.

 


Proverbi napoletani Potrebbe anche interessarti:
Proverbi napoletani e frasi celebri

Al termine del nuovo format di campionato, contro il pronostico iniziale che vedeva H81 Vicenza in testa alla fine della regular season con 30 punti, 9 di distacco proprio dal Padova Rugby, è proprio quest’ultima a portare a casa lo scudetto vincendo sabato 4 ottobre 44-33 contro i Mastini Cangrande Verona e poi domenica, nella finalissima, contro H81 per 47-34.

 

I Risultati della Final Four

 

4 ottobre

Vicenza Milano 38-38

Padova-Verona 44-33

 

5 ottobre

Milano -Verona 36-27

Padova-Vicenza 47–34

 

Classifica finale

Padova Rugby – Campione d’Italia

H81 Vicenza

Dragons Milano

Mastini Cangrande Verona

Romanes Ares Rugby Roma

Amatori Rugby Capoterra

 

Il campionato italiano di Rugby in carrozzina si conferma un evento di grande valore sportivo e sociale, reso possibile grazie al sostegno istituzionale del Comitato Italiano Paralimpico, al patrocinio del Comune di Milano e al supporto di Dragons Rugby.

 

Gli Official Sponsor: BBraun e Stellantis con Autonomy

 

Partner: Pmg Italia, Humantecar, Inail, Superabile Inail