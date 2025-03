Spicca in Campania un comune divenuto orgoglio nazionale.

In una terra spesso additata per la gestione rifiuti, brilla Bacoli, la cittadina napoletana premiata nei giorni scorsi al teatro di Napoli per il Premio Plastic Free 2025.

Bacoli, eletta orgoglio nazionale, ha ricevuto il premio nelle mani del suo sindaco Josi Della Ragione e avanti gli occhi di tanti sindaci, assessori e consiglieri comunali giunti da tutta Italia.

“Dedico questo premio a tutti i bacolesi perchè è vostro – ha dichiarato il primo cittadino -.

Il Premio Plastic Free 2025 ha un valore enorme per la nostra città – spiega ancora -. Basti pensare che ha ottenuto l’alto patrocinio del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Comune di Napoli.

Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio, perché lo conseguiamo da quattro anni consecutivamente.

Vogliamo eccellere sempre – prosegue il sindaco bacolese -. e ci riusciamo grazie ad un popolo straordinariamente operoso, grazie alla Flegrea Lavoro, ai dipendenti comunali, ai volontari, alle associazioni.

Siamo tra i primi otto comuni ecologisti in Italia e l’unico comune in provincia di Napoli ad aver conseguito le tre tartarughe.

È il premio più alto e lo abbiamo festeggiato insieme a centinaia di amministratori di tutta la nazione, provenienti da Nord a Sud.

Siamo – conclude – un riferimento positivo, un riferimento del Sud che vince con orgoglio”.