Sarà Gigi D’Alessio a cantare l’Inno di Mameli in occasione della partita di calcio tra Italia e Inghilterra.

La partita, in programma per il giorno 23 marzo alle 20.45, si disputerà allo stadio partenopeo Diego Armando Maradona e servirà per la qualificazione a Euro 2024.

Il cantautore napoletano, da sempre tifoso della squadra azzurra, si esibirà sul prato dello stadio di Fuorigrotta insieme alla squadra italiana.







Sono già stati venduti più di 11mila biglietti in occasione del ritorno della Nazionale in città.

