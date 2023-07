Un’attesa lunga 6 mesi. Ha riaperto la storica libreria sita in piazza dei Martiri, chiusa per lavori, in grande stile nella serata di martedì 11 luglio 2023. Un locale completamente rinnovato per il primo megastore d’Italia che inaugurava a Napoli circa 22 anni fa, scrivendo la storia delle librerie del PaeseA

All’inaugurazione c’è stata una grande partecipazione dei cittadini partenopei: lunghe file, più di duemila persone.







Circa mille, invece, i libri acquistati. Tra i titoli più scelti dai lettori napoletani ci sono: Il cognome delle donne di Aurora Tamigio, Le regole dello Shangai di Erri De Luca, Come d’aria di Ada D’Adamo e Sorelle e Una storia di Sara di Maurizio De Giovanni.

Il nuovo design di piazza dei Martiri regala al libro una piena centralità, con la presenza a scaffale di 42.000 titoli dislocati lungo tutta la superficie di vendita, di circa 1.200 metri quadri.

Al tempo stesso ridefinisce il concetto di socialità, che trova espressione nella costruzione di percorsi di conoscenza e intrattenimento trasversali che ciascun lettore può intraprendere a partire dai propri interessi e preferenze. In più, tante novità come il reparto vinili o la sezione interamente incentrata sulla cultura Pop in tutte le sue varianti espressive, dal Manga al Fantasy al Comics.