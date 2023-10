Nei giorni scorsi alla ‘Città del Cinema’ di Foggia, un omaggio alla storia di Luca Trapanese, il primo padre single adottivo d’Italia e padre di Alba, la bambina con sindrome di down abbandonata dai genitori biologici.

Infatti, in terra pugliese ed alla presenza di Trapanese stesso, è stato proiettato il lungometraggio ‘Nata per te’, la pellicola diretta da Fabio Mollo, tratto dall’omonimo libro scritto da Luca Mercadante con lo stesso Trapanese.

Il film narra l’amore genitoriale che è andato oltre ogni pregiudizio morale, giuridico e sociale.







La storia della famiglia Trapanese ha inizio quando Alba, che ha pochi giorni di vita, viene abbandonata dalla madre naturale in ospedale.

Il motivo dell’abbandono: la bambina è portatrice di trisomia 21.

Da quel momento, il Tribunale di Napoli inizia la ricerca di una famiglia che possa accogliere la neonata ma non trova terreno fertile tra le liste presenti.

Appresa la notizia, sarà proprio Luca, oggi assessore alle Politiche Sociali di Napoli, a proporsi per l’adozione della piccola.

Per lui, inizia così un lungo, tortuoso e faticoso percorso che lo porterà ad avere prima in affido temporaneo poi in adozione speciale la piccola Alba, che oggi ha sei anni e vive la gioia di avere di una famiglia.

La pellicola è in visione in quasi tutti i cinematografi in Italia e trasmette la storia di Luca ed Alba che innegabilmente hanno scritto un’importante pagine di storia del Paese.