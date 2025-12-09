La Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Torre del Greco ha celebrato Giovedì 4 dicembre, la solennità di Santa Barbara, Patrona della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di porto. La sentita cerimonia ha riunito autorità civili, militari, personale in servizio e in congedo e associazioni d’arma, a testimonianza della profonda connessione tra l’Autorità Marittima e la comunità locale.







Alle ore 11.30, la solenne Celebrazione Eucaristica è stata officiata dal parroco Don Vincenzo Vitiello nella storica Chiesa parrocchiale della Madonna di Portosalvo in località porto di Torre del Greco.

Particolarmente degna di nota, oltra alla presenza dei rappresentanti dell’Autorità Giudiziaria di Torre Annunziata, dei Comuni Costieri e delle Forze di Polizia, è stata la partecipazione, dopo lunghi anni, del Distaccamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Torre del Greco, a sottolineare la coesione e la collaborazione sinergica tra i Corpi dello Stato.

Al termine della celebrazione, dopo la lettura della toccante Preghiera del Marinaio e della Preghiera del Vigile del Fuoco, il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Torre del Greco, Capitano di Fregata (CP) Angelo Labella, ha pronunciato il suo discorso di auguri.

Il Comandante Labella ha colto l’occasione per “rinnovare i sentimenti della più sincera riconoscenza a tutte le donne e gli uomini del Compartimento Marittimo di Torre del Greco, sia della componente operativa che di quella amministrativa, incluso il dipendente personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Portici, per la generosità, la professionalità e l’impegno con cui quotidianamente assolvono le delicate funzioni affidategli.”

Richiamando l’esempio di Santa Barbara, ha esaltato i valori cardine che guidano l’azione della locale Guardia Costiera: servizio, dovere generosità, solidarietà e sacrificio.

“Questo Comando è unanimemente considerato una delle eccellenze e una necessità del territorio ed è circondato e idealmente abbracciato dall’affetto e dalla stima di tutta la popolazione locale. Merito dell’altruismo e del coraggio con cui il personale… si dedica all’attività di soccorso, tanto negli scenari più impegnativi, quali quelli emergenziali, quanto nella quotidianità.”

L’evento ha riaffermato l’alto livello di competenza e specializzazione del Corpo delle Capitanerie di porto, riconosciuto quale asse portante per la salvaguardia della vita umana in mare, dell’ecosistema marino e della tutela dell’ambiente.