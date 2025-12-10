È festa grande al Circolo Nautico di Torre del Greco, capace di portare a casa un doppio, prestigioso riconoscimento nel corso della tradizionale premiazione di fine anno promossa dal Coni Napoli e organizzata nella sala dei baroni del Maschio Angioino a Napoli. In questa sede il presidente regionale del comitato olimpico nazionale, Sergio Roncelli, e quello provinciale, Agostino Felsani, hanno attribuito le onorificenze sportive agli atleti, ai dirigenti e ai club che sono stati capaci di distinguersi nel corso del 2023 (anno di riferimento per i premi impartiti dal Coni).







I premi sono andati al presidente Gianluigi Ascione e al velista Gianluca Perasole: il primo ha ricevuto la stella di bronzo al merito sportivo per avere guidato il sodalizio con sede sulla banchina del molo di lavante del porto torrese nell’organizzazione di numerosi eventi sportivi di caratura nazionale e internazionali e per avere il merito di avere tra i propri iscritti atleti in grado di primeggiare in Italia e all’estero. Tra questi spicca proprio Gianluca Perasole, velista al quale è stata attribuita la medaglia di bronzo al valore atletico per avere conquistato il titolo di campione italiano della classe match-race. In questo caso, a ritirare il premio è stato il papà di Gianluca, visto che il figlio era impossibilitato a presenziare alla cerimonia. Al Maschio Angioino, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, c’era la consigliera delegata allo sport Valentina Ascione.

I due riconoscimenti seguono la prestigiosa stella d’oro al merito sportivo che il Circolo Nautico Torre del Greco si vide attribuire appena un anno fa, sempre in occasione della celebrazione promossa dal Coni: “Siamo orgogliosi di avere raggiunto un così importante risultato nell’arco di appena un anno – afferma il presidente Gianluigi Ascione –. Si tratta di un doppio premio che ci sentiamo di condividere con tutti gli iscritti e con i tanti sportivi praticanti che quotidianamente animano il circolo, facendone un punto di riferimento per la città. Questi riconoscimenti saranno un ulteriore momento di riflessione in occasione della festa della vela e del canottaggio in programma nella serata di giovedì 11 dicembre”.