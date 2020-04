Di seguito la nota del Rotaract Club Torre del Greco – Comuni Vesuviani:

“In questo momento di emergenza sanitaria nazionale, legata alla pandemia Covid-19, ci siamo attivati, con la collaborazione dell’ Inner Wheel Club Torre del Greco e dell’Interact Club Torre del Greco, per la distribuzione di beni alimentari volta a sostenere le tante famiglie in difficoltà e garantire loro una spesa alimentare. Queste le parole di Flavia Stara.

Per organizzare al meglio questi servizi e potenziarli continuamente, il Rotaract Club di Torre del Greco- Comuni Vesuviani ha deciso di attivare una raccolta fondi, utilizzando la piattaforma online gofund (https://www.gofundme.com/f/dd2d9-la-solidarieta-va-spesa), devolvendo il ricavato alle associazioni:

UNITALSI di Torre del Greco

Gli occhi di Claudio Onlus

Tali associazioni si stanno occupando delle segnalazioni di cittadini in difficoltà nel comune di Torre del Greco ai quali destinare i beni di prima necessità. Grazie alla generosità della popolazione tutta, in parte anche alla nostra raccolta fondi, predispongono giornalmente spese alimentari, pasti caldi e altri beni utili.

In questo momento, uniti siamo certi di poter fare la differenza! Uniti si può!

Con la presente colgo l’occasione di chiedere aiuto, nel pubblicizzare e diffondere tale iniziativa per poter coinvolgere un numero sempre maggiore di persone di buona volontà.

In attesa di un cortese e positivo riscontro, restando a disposizione per eventuali dubbi e\o chiarimenti, le porgo i miei più cordiali saluti”.

Presidente del Rotaract Club Torre del Greco- Comuni Vesuviani.

Flavia Stara