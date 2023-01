Nancy Coppola torna in prima linea: dopo che la celeberrima Shakira ha lanciato il suo ultimo brano dedicato chiaramente a Gerard Piqué e Clara Chia Marti, l’artista napoletana ha lanciato la sua parodia.

Infatti, ieri pomeriggio Nancy Coppola ha lanciato la ‘sua’ traduzione’ in versione canzone napoletana del brano dell’amata cantante colombiana.

‘Se Shakira fosse stata una cantante neomelodica’ secondo Nancy Coppola dando vita alla sua traduzione tutta in napoletano.

Per guardare il video della parodia di Nancy Coppola CLICCA QUI

Il video, pubblicato dalla stessa Coppola sui social, sta macinando e raccogliendo click su click, visite su visite, commenti su commenti (positivi ovviamente).

“Sono scioccata e tanto felice – scrive oggi Nancy Coppola sulle sue pagine social network -. Hanno appena mandato in onda su radio RDS 100% Grandi Successi la Parodia che ho tradotto in napoletano. Un pezzo che ho amato da subito di Shakira. Grazie per i bei complimenti – conclude – sono senza parole”.

E a quanto pare, senza parole sono rimasti anche i suoi fan felici di rivederla all’opera, condividendo il video su Instagram, TicToc, Facebook e ovunque.

