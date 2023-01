La Banca di Credito Popolare è tra i sostenitori della Fondazione F. M. Napolitano per la rassegna concertistica 2023 che dal 25 gennaio prevede 12 appuntamenti musicali al Circolo Canottieri di Napoli, in Via Molosiglio.

La Fondazione F. M. Napolitano, nata negli anni ’60 per iniziativa di Donna Emilia Gubitosi, docente al Conservatorio di S. Pietro a Majella e Maestro del coro del Teatro S. Carlo, è impegnata nella promozione e divulgazione delle arti e della cultura musicale.

“Un impegno, quello della nostra Banca – commenta il Presidente Mauro Ascione – che riconosce nella cultura uno strumento di sviluppo e sente forte la responsabilità di valorizzare e far crescere il proprio territorio, investendo nell’arte, nella musica e nello spettacolo”