Torre del Greco – Dopo 12 anni di attesa e burocrazia, ha riaperto la (ex) Cassa marittima a Torre del Greco.

I lavori di ristrutturazione sono finalmente stati completati, restituendo alla comunità un centro assistenziale moderno e funzionale. Gli interventi hanno mirato a rispettare i più elevati standard di sicurezza e comfort per gli utenti, con la realizzazione di ambulatori dotati delle attrezzature più aggiornate. Al momento, però, la struttura non è completamente ultimata; altri due piani sono ancora in fase di completamento, con la conclusione prevista per le prime settimane d’autunno.







Il 7 agosto 2012 un’ordinanza dell’allora sindaco Gennaro Malinconico, supportata dall’ASL NA 3, dichiarò la struttura inadeguata a garantire adeguati standard igienico-sanitari. Tale decisione fu adottata a causa di gravi carenze strutturali che ne compromettevano l’efficienza e la sicurezza per l’utenza. Da quel momento, i marittimi sono stati costretti a spostarsi a Ercolano o Napoli, aumentando notevolmente il disagio per coloro che necessitavano di assistenza medica.

La neodirettrice del punto SASN, dott.ssa Russo, ha dichiarato di essere entusiasta per l’avvio di questa nuova fase, sottolineando l’importanza di avere finalmente a disposizione un servizio che risponde alle necessità della comunità marittima.