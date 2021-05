Ricevi anche tu gratuitamente la consulenza grafologica di Gianluca Delle Donne. Comprenderai aspetti della tua persona che probabilmente hai sempre ignorato.

Donna 57 Anni – “Gentilissima lettrice,

Lei è dotata di una personalità ricca e creativa, dagli incessanti fermenti, in cui un’abbondanza di immagini erompe ed esplode, ancora prima che la mente abbia avuto il tempo di organizzarle e ordinarle. Possiede un grande potenziale tradotto in entusiasmo e slancio, in cui una nota di esaltazione e la predominanza dell’impulsività possono mascherare l’ambito critico. Il tracciato è ristretto fra righe e parole ciò indica un rendimento consistente, concentrazione e raccolta delle proprie forze, efficienza.

C’è rassicurazione ed adesione alle certezze, a ciò che è concreto. Può comportare un freno rispetto ai voli dell’immaginario ma non esclude potenzialità creative. Tende nel complesso a legare le varie lettere e sillabe, Questo desiderio di non interrompere il flusso grafico indica, in linea di massima, la tendenza a ricercare uno scopo attenendosi alla logica e alla consequenzialità dell’azione. Noto una certa influenzabilità, (positiva o negativa), rispetto al passato infatti vi è un atteggiamento alterno, a volte di riserva e prudenza, a volte di libertà nel procedere: può avere paura di rischiare, oppure dimostrare scarsa disponibilità verso l’altro, ma che può anche in seguito essere rettificata dopo attenta valutazione. Ha, in genere, bisogno di prendere posto, possiede un tipo di vitalità esuberante, sente la necessità di manifestarsi, nutre forte desiderio d’agire con gli altri e desiderio di affermazione e perentorietà. Può contare su una intelligenza penetrante e vivace, ironia ed è spesso combattiva. Non di rado, però, attua meccanismi di autocontrollo e pone un freno alla sua spontaneità. Valorizza il pratico ed il concreto, non ama i grandi interrogativi dell’esistenza né le questioni astratte, tuttavia l’adesione alla concretezza le conferisce senso pratico, fiuto che, se ben utilizzato, le consente di percepire avvenimenti e cose ed a trovare soluzioni immediate”.

Gianluca Delle Donne

Consulente Grafologo iscritto all’AGI

Per ottenere l’analisi della tua scrittura di Gianluca Delle Donne, basta seguire queste semplici istruzioni:

Prendere un foglio completamente bianco, senza righe né quadretti, meglio di formato A4.

Scrivete almeno una decina di righe, utilizzando lo strumento grafico che più preferite e meglio vi rappresenta. Assicuratevi inoltre di scrivere su un piano di appoggio su cui possiate essere comodi. Il contenuto dello scritto non è importante, in quanto è il segno grafico che viene preso in considerazione dal grafologo.

La firma è un elemento fondamentale nell’analisi grafologica. Ricordatevi quindi, alla fine dello scritto da analizzare, di inserirla.

Ricordate di segnalare il sesso, la professione, l’età e il titolo di studio della persona di cui si intende analizzare la scrittura.

Per ricevere attraverso questa nuova rubrica de La Torre l’analisi gratuita della vostra scrittura non vi resta, quindi, che seguire le modalità indicate ed inviarle a latorre@octava.it

Il tutto sarà gestito nel pieno rispetto della privacy.