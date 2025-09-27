Le demenze ed in particolare l’Alzheimer sono al momento patologie ad elevatissimo impatto sociale ed economico. Ancora oggi, nonostante gli enormi progressi scientifici, sono ancora pressoché incurabili e, oltre a ridurre le aspettative di vita dei pazienti che ne sono affetti, modificano profondamente la loro qualità di vita e quella delle persone che si prendono cura di loro.

Soprattutto nelle fasi iniziali della malattia, una combinazione ben coordinata di misure terapeutiche può contribuire in modo decisivo a migliorare la cura del paziente ed è per questo che l’interesse per nuovi approcci terapeutici come la stimolazione transcranica a impulsi (TPS) sta crescendo in tutto il mondo.







Rispetto a questa “emergenza silenziosa”, l’Azienda ASL Napoli 3 intende costituire una vera e propria rete assistenziale che coinvolga tutti gli operatori e sia il punto di approdo delle famiglie che spesso si trovano a gestire da sole una malattia insidiosa e molte volte difficile da scoprire nella fase iniziale.

Presso il Presidio Ospedaliero Maresca di Torre del Greco, è attivo un ambulatorio innovativo denominato “NEW WAVE” la cui missione sarà il reclutamento, l’eventuale ammissione, e il trattamento della Malattia di Alzheimer nella fase iniziale, proprio attraverso la metodica della stimolazione transcranica ad onde d’urto.

L’ambulatorio sarà direttamente raggiungibile a mezzo della mail new.wave@aslnapoli3sud.it alla quale, al presentarsi anche di un sospetto di possibile Malattia di Alzheimer, potranno far riferimento diretto tutti gli specialisti di neurologia e/o geriatria, i Medici di Medicina Generale e i professionisti sanitari in genere.

Per maggiori informazioni telefonare al numero 08118434851 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9 e dalle 14 alle 15

L’ambulatorio per la diagnosi precoce della Malattia di Alzheimer è diretto dal Dott. Luigi Balzano – Neurologo. L’equipe è composta dai medici Dott. Francesco Calorenna – Fisioterapista, Dott. Silvestro Grimaldi – Psicologo e Dott.ssa Francesca Lauro – Psicologa.

“Il servizio di neuropsicologia presso l’ospedale Maresca – spiega il direttore generale Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo – opera in stretta collaborazione con la cattedra di neuropsicologia dell’Università Vanvitelli di Caserta, effettuando valutazioni neurocognitive prima e dopo il trattamento per una misurazione scientifica dei risultati conseguiti. È un ulteriore esempio dell’efficacia della collaborazione istituzionale finalizzata al miglioramento dell’offerta sanitaria per i cittadini”.

Per tutte le informazioni utili, i contatti e le modalità di accesso ai servizi sono disponibili sul sito ufficiale dell’Asl Napoli 3 Sud: aslnapoli3sud.it.