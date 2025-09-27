L’evento più atteso della Campania per i futuri sposi continua a incantare: dopo il successo del primo weekend, torna l’appuntamento con “Ti Sposo”, il salone dell’alta moda sposi che si tiene presso l’area parcheggio del Centro Commerciale La Cartiera di Pompei. La kermesse, giunta alla sua quindicesima edizione, è ideata e organizzata da ARES Eventi e va avanti fino a domenica 12 ottobre.







Questo weekend il pubblico potrà approfittare di un programma ricco di ospiti e sfilate. Si comincia venerdì 10 ottobre con l’apertura degli oltre 50 stand espositivi, dove i futuri sposi possono trovare tutto il necessario per il loro grande giorno, dalla location al catering, dalle bomboniere all’abito.

L’11 ottobre, il palco accoglierà la celebre artista Nancy Coppola, che intratterrà il pubblico con le sue hit. A seguire, un workshop dedicato a trucco, parrucco, fotografia e abiti.Il gran finale è previsto per domenica 12 ottobre con l’estrazione della coppia vincitrice del concorso “Vinci un matrimonio”, che si aggiudicherà fino a 25.000€ in servizi. La giornata culminerà con l’attesissima esibizione del cantante Gianni Fiorellino, pronto a incantare il pubblico con uno show imperdibile.

L’ingresso e il parcheggio sono gratuiti. Gli orari sono: venerdì 10 dalle 18:00 alle 22:30, sabato 11 e domenica 12 dalle 10 alle 22.

MC Izzo