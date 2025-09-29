Roma – Atletica paralimpica, Mondiali di Nuova Delhi: Calcagni d’oro nei 400

Il primatista iridato conquista la vittoria nella categoria T72 in 59.91

La prima medaglia della spedizione azzurra ai Campionati Mondiali di Para atletica di Nuova Delhi, India, porta il nome di Carlo Calcagni. Con un crono da 59.91 l’azzurro, apripista della delegazione italiana al Jawaharlal Nehru Stadium, conquista il primo gradino del podio nei 400 T72 di cui è primatista mondiale.







La soddisfazione dell’Azzurro dopo il secondo oro mondiale in carriera: “Sono contentissimo di questo risultato: il 28 settembre di 23 anni fa è iniziato quello che è stato definito il mio calvario ma, come ho dimostrato anche oggi, sono rinato. Ancora una volta mi sento la dimostrazione del fatto che si corre per vivere, per sentir battere forte il cuore, perché anche quando manca il fiato non mancano la voglia e il coraggio. Questa medaglia la dedico a mia madre perché oggi è il suo compleanno, ma la dedico anche al Presidente FISPES Mariano Salvatore, perché questa è la prima medaglia iridata del suo mandato e gli auguro sia la prima di una lunghissima serie.”

Alle spalle di Calcagni, medaglia d’argento per il brasiliano Joao Matos Marques Cunha in 1:07.23 e terzo gradino del podio per il polacco Piotr Siejwa con il tempo di 1:14.40.

L’azzurro tornerà in pista nella giornata di martedì per difendere il proprio titolo iridato sui 100, conquistato lo scorso anno a Kobe diventando il primo italiano di sempre a conquistare una medaglia mondiale nella specialità del frame runner.

La delegazione del Bel Paese sarà di nuovo in pista e pedana nelle sessioni di domani, con Antonella Inga impegnata nel lungo T12 in mattinata, mentre i velocisti Maxcel Amo Manu (T64), Francesco Loragno (T64) e Marco Cicchetti saranno al via dei 100m.

Le gare serali sono trasmesse in diretta su RaiPlay e RaiSport, con il commento di Luca Di Bella e Claudio Arrigoni. Tutte le sessioni di gara sono visibili in diretta sul canale YouTube di Paralympics.