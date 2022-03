“Una struttura dedicata a bambini e adolescenti, dove si svolgeranno attività educative e ricreative e al tempo stesso efficace per aggirare fenomeni gravi come l’evasione dall’obbligo scolastico e il bullismo: con tali finalità parte il servizio del Centro Polifunzionale per minori.

Nata come attività extrascolastica, il Centro Polifunzionale per minori ospiterà per 5 pomeriggi a settimana ragazzini individuati dai Servizi Sociali, mettendo a disposizione figure esperte che li seguiranno in percorsi individuali e quindi strutturati sulle loro esigenze.

Un ambiente dove bambini e adolescenti potranno sentirsi liberi di esprimersi, coltivando interessi, curiosità e creatività affinché il processo di crescita personale avvenga in maniera sana e armoniosa.

A tal fine sono difatti previsti anche incontri con le famiglie, così che gli operatori possano avere un quadro completo ed esaustivo di quelle che sono le attitudini e le eventuali difficoltà di ogni ragazzino.

Il Centro polifunzionale rientra nei servizi curati dalle Politiche Sociale, a sostegno dei minori e delle famiglie porticesi e si colloca in un ambito di iniziative sempre più ampio e rispondente ai bisogni di molteplici fasce di età e situazioni”.

Lo dichiara il sindaco di Portici, Enzo Cuomo, oggi sui social network.