“Come da calendario proseguono i lavori di viale Formisano a San Giorgio a Cremano con cui stiamo riqualificando la strada e l’intera area dopo decenni che non veniva fatto un intervento radicale.

Tuttavia mi giungono notizie di alcune perplessità, strumentalizzate anche da qualcuno, sull’allargamento di parte del marciapiede nel tratto antistante il Parco Urbano “Paradiso”.

Con l’assessore ai lavori pubblici Eva Lambiase abbiamo seguito in questi giorni i vari problemi che nascevano e la ringrazio, insieme ai tecnici dell’ufficio tecnico, per il grande lavoro fatto anche nell’informare i cittadini che chiedevano informazioni.

E’ bene chiarire allora che la scelta progettuale di ampliare questa area pedonale è stata dettata dalla presenza delle alberature posizionate al centro del marciapiede, che con i loro apparati radicali avevano disconnesso la pavimentazione.

Proprio per evitare di trapiantare i tigli in altro luogo con il rischio di danneggiarli, l’ufficio tecnico, che ringrazio per la competenza e il lavoro, ha valutato l’opportunità di creare, in quel tratto, un percorso pedonale in sicurezza, senza barriere architettoniche e dove verranno anche installate delle panchine(oltre a spostarvi la campana di vetro e degli indumenti per liberare i marciapiedi più stretti)

Sul medesimo lato della strada verrà poi realizzata la corsia per i posti auto delimitati da apposite strisce, lasciando così immodificata la sezione della carreggiata, che rimane quindi “invariata nella sua larghezza” se non allargata di 30 cm.

Inoltre la segnaletica stradale orizzontale e verticale luminosa guiderà il cittadino indicando il nuovo assetto della strada.

Naturalmente i lavori sono tuttora in corso; pertanto non è ancora possibile vedere l’aspetto finale della riqualificazione e in particolare l’efficacia di questo intervento.

Comprendo anche che osservando lo stato attuale dei lavori, in qualche cittadino possa essersi insinuato un dubbio su possibili disagi per gli automobilisti ma è anche un danno per la nostra comunità avallare queste insinuazioni senza alcuna verifica, nè senza aver preso informazioni attraverso i giusti interlocutori.

Stiamo portando a termine un altro impegno preso con la città, riqualificando un’arteria importante per il nostro territorio e nello stesso tempo salvaguardando il nostro patrimonio arboreo e tutti i benefici che esso porta ai residenti della zona e agli avventori del Parco Paradiso”.

Lo dichiara il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno.