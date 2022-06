Torre del Greco. Nella giornata dello scorso 9 giugno 2022, si è tenuto un incontro colloquiale tra alcuni esponenti dell’Associazione pro-Maresca e il Sindaco Giovanni Palomba, con la presenza del Consigliere e Presidente della Commissione Trasparenza, Romina Stilo.

Scopo della riunione un focus sull’attuale situazione dell’Ospedale Maresca, ancora caratterizzata da criticità, che, purtroppo, pesano sulla fruibilità del nosocomio da parte dell’utenza di Torre del Greco e dei comuni limitrofi.

Al termine dell’incontro , tanto i volontari dell’Associazione che i rappresentanti istituzionali presenti hanno deciso di inviare una richiesta ufficiale al Governatore Vincenzo De Luca, finalizzata ad avere con lui un confronto urgente sulle problematiche riguardanti il Maresca.

In merito a ciò, l’Associazione ha concordato di stendere per inviare quanto prima la suddetta richiesta insieme con il Comune , elencando in modo puntuale le criticità sussistenti ( tra le tante : sistemazione razionale dei reparti attualmente operanti, con utilizzo di spazi disponibili, ottimizzazione ed ampliamento dei posti letto, completamento di alcuni lavori strutturali iniziati già da tempo, non dislocazione presso Ospedale di Boscrotrecase di unità mediche necessarie al Maresca, potenziamento del presidio di Pronto Soccorso).

Marika Galloro