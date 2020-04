Napoli – Al cantiere MV Marine nasce il nuovo reparto Customer Service h24, 7 giorni su 7

Nuovo reparto Customer Service per il Cantiere MV Marine, che in questa fase di emergenza globale ha deciso di promuovere un contatto h24 a disposizione della propria clientela e degli appassionati di settore.

“Disponibilità h24 e 7 giorni su 7 – illustra Vincenzo Nappo, fondatore della Mv Marine – e’ il nostro modo per stare vicino ai nostri clienti in questo momento difficile. Stare a casa non è facile, l’unico modo per comunicare con l’esterno è internet…e intanto speriamo che questa fase passi presto; gli appassionati del mare attendono con entusiasmo e speranza la stagione Nautica”.

Un modo dunque costruttivo per dedicare tempo ai propri clienti e non lasciarli soli, in vista della stagione turistica, e poterli quindi aiutare a distanza con consigli e suggerimenti e prepararsi a quando i battelli potranno nuovamente navigare.

customerservice@mvmarine.it e’ l’email di riferimento, collegata anche a Messenger e ai social network della Mv Marine, con una risposta e un consiglio sempre a disposizione per qualsiasi fuso orario.