Sul forte evento sismoco registrato di notte in zona Campi Flegrei e dintorni, è intervenuto anche Francesco Emilio Borrelli (Avs).

“I cittadini sono stremati – ha dichiarato Borrelli -. Il capo della Protezione civile è stato lasciato solo.

La gente ha paura ed è stremata – ha precisato Francesco Borrelli di Avs – e crediamo che il capo della protezione civile Ciciliano sia stato lasciato solo.







Lo stesso Ministro Musumeci si è lamentato con il Mef per i ritardi nell’erogazione dei fondi che servono a riparare le abitazioni rese inagibili dal sisma di 4.4 del 20 maggio 2024.

Sul piano degli interventi strutturali per l’area dei Campi Flegrei il ministro Musumeci ha sollecitato gli uffici del Mef affinché rendano disponibili le risorse – 20 milioni per il 2024 e 15 milioni per il 2025 – già deliberate dal governo e destinate ai lavori da effettuare negli immobili privati, resi inagibili dalla scossa di terremoto del maggio dello scorso anno”.

Le opposizioni hanno chiesto in Aula alla Camera una informativa urgente del ministro Nello Musumeci dopo la forte scossa di terremoto che ha colpito questa notte l’area dei Campi Flegrei.