Roma – UniCredit FISPES Academy in raduno a Roma

Roma ospiterà l’ultimo raduno delle discipline sportive federali del 2021.

L’UniCredit FISPES Academy tornerà a ritrovarsi al Centro di Preparazione Paralimpica da oggi, venerdì 17 dicembre, a domenica 19.

Sono 12 gli atleti Under 20, accompagnati dai loro tecnici personali, che svolgeranno gli allenamenti sotto la supervisione della struttura tecnica del settore giovanile coadiuvata dal referente Stefano Ciallella in collaborazione con i tecnici Orazio Scarpa, Federico Dell’Aquila, Francesco La Versa e Grazia Sala.

Il raduno è pensato per finalizzare la preparazione tecnica in vista dell’appuntamento più importante del 2022, gli EPYG, gli Europei giovanili in programma a Pajulahti in Finlandia a fine giugno.