E’ terminata 1-1 la partita del Liguori tra Turris e Picerno. Secondo tempo emozionante: al gol di Golfo ha risposto nel finale Leonetti.

Turris e Picerno si sono divisi la posta in palio. Ma per i corallini è il terzo pareggio di fila. La Turris targata Gaetano Fontana pian piano provano a risalire una classifica piuttosto complicata.

Resta ancora in piena zona calda la Turris con 22 punti e una salvezza lontana per il momento cinque lunghezze mentre il Picerno è in zona play-off al sesto posto in classifica a quota 31.

Tabellino 22/01/2023

TURRIS: Perina P., Contessa S., Di Franco C., Di Nunzio F., Ercolano E. (dal 37′ st Longo S.), Guida A., Haoudi H. (dal 10′ st Gallo A.), Maldonado L. (dal 32′ st Leonetti V.), Maniero R., Miceli M., Vitiello A.. A disposizione: Donini F., Fasolino G., Finardi S., Gallo A., Giannone L., Invernizzi A., Leonetti V., Longo S., Manzi C., Santaniello E., Taugourdeau A.

PICERNO: Albertazzi M., Ceccarelli T. (dal 1′ st Golfo F.), D’Angelo M. (dal 31′ st Setola C.), De Ciancio R., Dettori F., Ferrani M., Garcia R., Guerra W., Kouda R. (dal 15′ st Emmausso M.), Novella M., Santarcangelo A. (dal 15′ st Diop A.). A disposizione: Albadoro D., Allegretto A., Diop A., Emmausso M., Gammone A., Golfo F., Monti N., Pagliai G., Setola C.

Reti: al 44′ st Leonetti V. (Turris) al 29′ st Golfo F. (Picerno) .

Ammonizioni: al 17′ st Gallo A. (Turris), al 31′ st Di Nunzio F. (Turris) al 38′ pt De Ciancio R. (Picerno), al 45’+1 st Diop A. (Picerno).