Napoli per Napoli, la via la seconda edizione per sensibilizzare al riciclo e riuso

Il giorno 26 febbraio, si svolgerà la seconda edizione di “Napoli per Napoli” giornate di sensibilizzazione, educazione ambientale e cura del verde, volute dal Sindaco Gaetano Manfredi, coordinate dall’Assessore alla Salute e al Verde del Comune di Napoli prof. Vincenzo Santagada, in sinergia con l’Assessore all’Ambiente e al Mare dott. Paolo Mancuso, l’Assessore all’Istruzione prof.ssa Maura Striano e in collaborazione con ASIA e le Municipalità. Queste giornate all’insegna della “cura del bene comune” sono realizzate grazie all’impegno di associazioni di volontari, comitati di quartiere, scuole e cittadini ed offrono un ampio programma di interventi di cura delle aree verdi e attività di divulgazione che hanno come obiettivo la sensibilizzazione al rispetto del decoro urbano e la valorizzazione degli spazi verdi. L’evento sarà anche un’occasione per rilanciare la raccolta differenziata e la cultura del riuso e del riciclo attraverso una specifica promozione di questi temi nell’ambito dell’iniziativa.