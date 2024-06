E’ ufficiale: Turris ancora in Lega Pro. L’iscrizione alla categoria è avvenuta in extremis grazie ad un intervento. Di chi sia questo intervento, ancora non è chiaro.

A correre in aiuto della Turris è stato l’imprenditore edile Ettore Capriola, proveniente da una famiglia di orafi di Torre del Greco, che avrebbe dovuto pagare la cifra che serviva alla Turris per iscriversi al campionato. Questa somma sarebbe dovuta essere versata per la fideiussione alla Banca di Credito Popolare.







Formalizzata l’iscrizione, le parti avrebbero dovuto poi procedere al passaggio delle quote di maggioranza da Colantonio a Capriola.

A oggi, sembra che il gruppo Capriola non rileverà l’intera quota ma affiancherà il presidente Colantonio e forse così nulla cambierà nell’assetto societario.

Solo il tempo potrà effettivamente chiarire quali siano i nuovi equilibri. Ad oggi sappiamo che la procedura di iscrizione è stata una vera e propria telenovela.

Salvo altri colpi di scena, i tifosi della Turris attendono solo di conoscere dalla Lega calcio l’esito della documentazione consegnata, visto che il club ha già attivo un accordo per la ristrutturazione dei debiti.

Di seguito il comunicato:

La S.S. Turris Calcio comunica di aver depositato in data odierna tutta la documentazione utile per permettere la regolare iscrizione del club al prossimo campionato di Lega Pro 2024/2025, ottemperando ai pagamenti di quota associativa e partecipativa, oltre che al deposito della fideiussione bancaria.

La società ringrazia sentitamente la Banca di Credito Popolare per il lavoro straordinario svolto negli ultimi giorni e nell’aver permesso il rilascio della fideiussione in tempi brevi.

La stagione 2024/25, vedrà impegnata la compagine corallina per il quinto anno consecutivo tra i professionisti.

Non è mancato il commento del sindaco Luigi Mennella che, attraverso la sua pagina social, ha dichiarato:

“Poco fa abbiamo appreso che sono stati predisposti ed inviati tutti gli incartamenti per assicurare la partecipazione della compagine corallina al prossimo campionato di serie C.

È stata una procedura tortuosa e, non va nascosto, in alcuni momenti si è rischiato davvero di vanificare quanto la squadra poche settimane fa aveva saputo conquistare sul campo.

Merito di tutte le componenti che hanno ruotato attorno a questa procedura.

Mi sento di dire grazie alla famiglia Colantonio, che ha dimostrato ancora una volta l’amore per i colori biancorossi; al gruppo imprenditoriale guidato da Ettore Capriola, che si è avvicinato negli ultimi giorni al club e ai quali va un sentito in bocca al lupo; alla Banca di Credito Popolare, che non ha lesinato sforzi per assicurare le garanzie necessarie a permettere la buona riuscita dell’iscrizione; alla piazza tutta e ai tanti tifosi che hanno palesato un attaccamento commovente.

E grazie anche ai dirigenti e funzionari del Comune, anche loro impegnati nelle procedure di competenza dell’ente”.